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Son dakika haber | Kemer'de jandarmadan sahte alkol baskını

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Son dakika haber | Kemer'de jandarmadan sahte alkol baskını

Son dakika haberine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde sahte alkol üretip, turistlere satış yaptığı belirlenen şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahte alkol üretip, turistlere satış yaptığı belirlenen şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde S.Ç.'nin evinde yerli ve yabancı turistlere satmak için sahte alkol üretimi yaptığı tespit edildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın evinde yapılan aramada, 40 litre el yapımı rakı, 50 litre el yapımı viski, 1 adet alkol yapımında kullanılan bar saatli kazan, 4 adet alkol yapımında kullanılan hortum tesisatı ele geçirildi. S.Ç. ile ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya Kemer 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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