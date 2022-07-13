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Kazayla kendini vuran adam hastanede öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kazayla kendini vuran adam hastanede öldü

Karabük'te kazayla tüfekle kendini vuran yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te kazayla tüfekle kendini vuran yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 3 gün önce Kayabaşı Mahallesinde meydana geldi. Osman Yardibi (70) isimli şahıs taburede oturduğu sırada eline aldığı kurulu havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adam 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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