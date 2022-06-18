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Son dakika haber | Trafik kazası kavgaya neden oldu... Öfkeli sürücü tartıştığı şahsa cop ile saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Trafik kazası kavgaya neden oldu.

Trafik kazası kavgaya neden oldu... Öfkeli sürücü tartıştığı şahsa cop ile saldırdı

ANKARA - Ankara Sincan'da meydana gelen trafik kazasının ardından tartışmaya başlayan iki sürücüden biri diğerine cop ile saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında sürücüler birbirleri ile tartışmaya başladı. Birbirinin yakasına yapışan sürücülerin tartışması giderek kızıştı. Ardından sürücülerinden biri, aracının sol ön kapısından çıkardığı cop ile diğer sürücüye saldırdı. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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