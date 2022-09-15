Son dakika haber! Kazada ağır yaralanan Uras, 28 gün sonra hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 12 yaşındaki Uras Yılmaz, 28 gün sonra hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü 12 yaşındaki Uras Yılmaz, 28 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, 19 Ağustos 2022 tarihinde Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Barış A. (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi'nden yokuş aşağı bisikletiyle inen 12 yaşındaki Uras Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, tarlaya uçtu. Yaralı çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavisi süren Uras, 28 gün sonra hayatını kaybetti. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Atatürk Caddesi İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber! Kazada ağır yaralanan Uras, 28 gün sonra hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.