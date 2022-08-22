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Son dakika haberi... Kaza yapan otomobil markete daldı... O anlar kamerada

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Son dakika 3. sayfa haberi: Kaza yapan otomobil markete daldı.

Kaza yapan otomobil markete daldı... O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri markete daldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Akçaalan mahallesi Kürüş caddesinde meydana geldi. Serik istikametine giden Abdullah K'nın kullandığı 07 JE 434 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 14 GL 765 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç markete girdi. Market önünde bulunan dolaplarda ki ekmek ve içecek dolu malzemelere yere savruldu. Kazada her iki aracın sürücüleri yara almadan kurtulurken, polis kaza sonrası inceleme başlattı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaybedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - 3. Sayfa

Tragger Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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