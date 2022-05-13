Son dakika haber! Kaza yapan muhtar ağır yaralandı - Haberler

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Son dakika haber! Kaza yapan muhtar ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Kaza yapan muhtar ağır yaralandı

Son dakika haberlerine göre Kaza yapan muhtar ağır yaralandı.

Kaza yapan muhtar ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. 58 BP 720 plakalı Ford marka minibüsü ile Kalın köyünden Yıldızeli ilçesine giden Kalın Muhtarı Kelal Kol, ilçeye 6 kilo metre kala aracının lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen ve takla atan araç kullanılmaz hala geldi. Ağır yaralanan Kol ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas Ankara karayolu, Muhtar, Kaza, BP, 3. Sayfa, Haberler

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