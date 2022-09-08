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Son dakika haber... Kayseri polisinden titiz çalışma; hırsızın önce parmak izi tespit edildi, sonra yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Kayseri polisinden titiz çalışma; hırsızın önce parmak izi tespit edildi, sonra yakalandı

Son dakika haberleri: Kayseri'de 5 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli, olay yeri inceleme polislerinin parmak izini tespit etmesinin ardından yakalandı.

Kayseri'de 5 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli, olay yeri inceleme polislerinin parmak izini tespit etmesinin ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen kablo, matkap, armatür hırsızlığı, 20 bin TL değerinde doğalgaz vanası çalınması, otodan 300 litre mazot hırsızlığı, 70 litre mazot hırsızlığı ve otodan 5 bin TL değerinde mazot çalınmasıyla olayları ile ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından parmak izi tespit edilen şahsın evi de belirlendi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alırken, yapılan aramada ise 200 litre mazot bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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