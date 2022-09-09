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Son dakika haber! Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbarı, çalışmalar ve detaylı araştırma yaptı. Ekipler, yabancı uyruklu bir şahsın Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Kocasinan ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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