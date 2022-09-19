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Son dakika 3. sayfa: Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Hurdaya dönen otomobilde can verdiler Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Hurdaya dönen otomobilde can verdiler

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde D.İ.'nin sürücüsü olduğu 38 AEK 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıktı. Otomobil, burada aydınlatma direğine çarparak durabilirken çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü D.İ. ile Saniye N. ise sıkıştıkları yerde can verdi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından D.İ. ile Saniye N.'nin cansız bedenleri, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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