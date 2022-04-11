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Son dakika haber | Kayseri'de eş zamanlı kumar operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Kayseri'de eş zamanlı kumar operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce 30 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen uygulamada kumar oynayan 22 kişiye 40 bin TL ceza uygulandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce 30 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen uygulamada kumar oynayan 22 kişiye 40 bin TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde 15 ekip ve 65 personelin katılımı ile 30 ayrı adrese eş zamanlı uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada; 1 iş yerine 4207 sayılı kanuna muhalefetten, 2 iş yerine ise ruhsatı olmadığından kapatılması için işlem yapılırken toplam 241 kişinin GBT'si sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalandı.

Uygulamada ayrıca; ruhsatlı ve ruhsatsız 4 işyerinden kumar oynayan toplam 22 şahsa toplamda 40 bin 18 TL idari para cezası uygulanırken kumar oynatan 4 kişi ise adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ

Son dakika haber | Kayseri'de eş zamanlı kumar operasyonu

Son dakika haber | Kayseri'de eş zamanlı kumar operasyonu

Son dakika haber | Kayseri'de eş zamanlı kumar operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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