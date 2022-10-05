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Son dakika haber! Kayseri'de DEAŞ'lı 1 kişi operasyonla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Kayseri'de DEAŞ'lı 1 kişi operasyonla yakalandı

Son dakika haberleri... Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi yapılan operasyon ile yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi yapılan operasyon ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti için istihbari çalışma ve araştırma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 şahıs, Melikgazi ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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