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Son dakika haber: Kaymakamlıkta korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Kaymakamlıkta korkutan yangın Tekirdağ Çerkezköy kaymakamlığında sabah saat 07.15 sıralarında çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

Kaymakamlıkta korkutan yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy kaymakamlığında sabah saat 07.15 sıralarında çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

Yangın, Çerkezköy Kaymakamlığı binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hizmetliler, sabah Hükümet Konağına girdiği esnada yanık kokusu gelmesi üzerine 4. kattaki maske ve malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktığı fark etti. Çıkan yangında kısa sürede katı alevler sardı. İtfaiyenin zamanında içeriden müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürülürken, olay yerine çok sayıda polis ekibiyle birlikte TREDAŞ ve itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili kaymakamlık çok yönlü soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Şaban Kardeş - 3. Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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