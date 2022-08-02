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Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahıs öldürülmüş halde boş arazide bulundu

Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahıs öldürülmüş halde boş arazide bulundu

Son dakika haberler: Kırşehir'de iki akraba arasındaki alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kırşehir'de iki akraba arasındaki alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre; ailesinin 2 gündür haber alamadığı Hamdi A.'nın cansız bedeni Boztepe ilçesine bağlı Çevirme köyü kırsalında arazide bulundu. Vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izi tespit eden ekipler, en son görüştüğü Bayram E.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hamdi A.'nın cansız bedeni; Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İddiaya göre Hamdi A. (30); alacağını tahsil etmek için Çevirme köyüne Bayram E.'nin yanına gittiği ve olayın burada yaşandığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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