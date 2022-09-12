Kastamonu haberi... Kastamonu'da orman yangını 3. Sayfa Haberleri Kastamonu habere göre Kastamonu'da orman yangınıKASTAMONU Kastamonu'da gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Kastamonu'da orman yangını KASTAMONU Kastamonu'da gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olay, gece saatlerde Kastamonu merkez ilçesine bağlı Baltacı köyü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, bölgeye sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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