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Son dakika haber... Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberi... Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir evde ve serada yapılan aramalarda farklı miktarlarda esrar, kenevir, sentetik hap ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir evde ve serada yapılan aramalarda farklı miktarlarda esrar, kenevir, sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, merkez ilçede, S.M. isimli şahsa ait evde ve serada arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 500 gram kubar esrar, 27 kök kenevir, 50 gram kenevir tohumu, 5 gram toz esrar ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.M., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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