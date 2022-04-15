Son dakika haberleri! Kastamonu'da ahşap ev yangında küle döndü

Kastamonu'da ahşap ev yangında küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında ahşap ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Uzun Köyü Ecevit Mahallesinde Vasıf Ünlü'ye ait ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kıra sürede büyüyerek alevler tüm evi kapladı. İhbar üzerine olay yerine Küre, Ağlı, Kastamonu, Seydiler'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın diğer evrelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yanan evin AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü'nün dedesine ait olduğu öğrenildi.