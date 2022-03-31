Son dakika haber | Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Kaş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma ekipleri 2 şahsın evine yaptıkları operasyonda uyuşturucu maddeler ile av tüfeği ele geçirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma ekipleri 2 şahsın evine yaptıkları operasyonda uyuşturucu maddeler ile av tüfeği ele geçirdi. Şahıslar, gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaş ilçesi, Yeşilköy Mahallesinde 30 Mart Perşembe günü düzenlenen operasyonda H.T ve Y.G. isimli şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada, A4 uyuşturucu madde, 2 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 20 gram kenevir tohumu, 4 adet hassas terazi, 1 adet yivsiz av tüfeği ile 13 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Öte yandan, H.T. isimli şahsa yivsiz ruhsatsız av tüfeği bulundurması sebebiyle bin 286 TL idari para cezası uygulanırken, uyuşturucu kullanma ve bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Av Tüfeği, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title