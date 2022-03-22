Son dakika haber... Kartal'da iş yerinin gizli bölümünde kumar oynayanlara polis baskını

KARTAL, İSTANBUL (İHA) - Kartal'da bir iş yerinde oluşturulan gizli bir bölümde kumar oynandığı tespit edildi. Polisin adrese yaptığı operasyonda kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 TL ceza kesildi.

Kartal'da Atalar Mahallesinde 19 Mart 2022 tarihinde saat 21.30 sıralarında, bir işyerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Adrese yapılan operasyonda, iş yerinin giriş kapısının karşısında gizli bir bölüm bulunduğu tespit edildi. İş yeri içerisindeki gizli bölüm içerisine girildiğinde masa etrafında 6 şahsın kumar oynadığı görüldü.

Adreste yapılan aramalarda 1 deste oyun kartı, 82 adet oyun pulu, 10 bin 200 TL ve 200 dolar para ele geçirildi.

Kumar oynayan şahıslar hakkında, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 10 bin 914 TL idari para cezası işlemi uygulandı. İş yeri sorumlusu H.E. isimli şahıs hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa