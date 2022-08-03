Son dakika haber | Karşıya geçerken pikabın çarptığı şahıs hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Karşıya geçerken pikabın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haber | Karşıya geçerken pikabın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Sivas'ta karşıdan karşıya geçerken bir pikabın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

 - Güncelleme:

Sivas'ta karşıdan karşıya geçerken bir pikabın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas- Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Recep Akkaya'ya D.K. idaresindeki 58 BD 297 plakalı Mitsubishi marka pikap çarptı. Kazada ağır yaralanan Akkaya, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title