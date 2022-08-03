Son dakika haber | Karşıya geçerken pikabın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Sivas'ta karşıdan karşıya geçerken bir pikabın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas- Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Recep Akkaya'ya D.K. idaresindeki 58 BD 297 plakalı Mitsubishi marka pikap çarptı. Kazada ağır yaralanan Akkaya, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS