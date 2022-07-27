Son dakika haber: Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı, 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haber: Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı, 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Son dakika haber: Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı, 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'de yaya olarak karşıdan karşıya geçen 15 yaşındaki Sümeyye Eylül Gül'e otomobil çarptı.

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Kocaeli'de yaya olarak karşıdan karşıya geçen 15 yaşındaki Sümeyye Eylül Gül'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Gül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi, Sapanca Yolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 80 ABC 313 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan Sümeyye Eylül Gül'e (15) çarptı. Kazadan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı halde yerde yatan Sümeyye Eylül Gül, Başiskele'de bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gül, yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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