Son dakika haber... Kars'ta paletli ambulans yan yattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kars'ta paletli ambulans yan yattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Kars'ta paletli ambulans yan yattı

Son dakika gelişmesine göre Kars'ta vakaya giden paletli ambulansa kara saplanarak yan yattı.

Kars'ta vakaya giden paletli ambulansa kara saplanarak yan yattı.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Şatıroğlu köyünde hasta ihbarı alan 112 ekipleri vaka müdahale için yola çıktı. Dağpınar çıkışı Şatıroğlu köyü yolunda yoğun kardan dolayı paletli ambulans kara saplanarak yan yattı. Köylüler yardımıyla saplandığı yerden çıkarılan ambulans daha sonra hastayı alarak Digor Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Son dakika haber... Kars'ta paletli ambulans yan yattı

Son dakika haber... Kars'ta paletli ambulans yan yattı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ambulans, Digor, Kars, 112, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title