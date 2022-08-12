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Kars haber! Kars'ta mezarlıkta yangın

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Kars gelişmesine göre Kars'ta mezarlıkta otların ateş alması ile çıkan yangında mezarların tahtaları yandı.

Kars'ta mezarlıkta otların ateş alması ile çıkan yangında mezarların tahtaları yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa Karadağ Mezarlığı'nda örtü yangını çıktı. Kuruyan otların yanmasıyla bir anda alevlere teslim olan mezarlık, itfaiyeyi ve vatandaşları harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su ve kürek yardımıyla yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında soğukta çalışmaları yapılırken, yangın sonucunda çok sayıda mezar zarar gördü.

Vatandaşlar, yangının iki kadının yakınlarının mezarının üzerindeki otları yakmasıyla başladığını ileri sürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bayrampaşa İtfaiye Kars 3. Sayfa Haberler

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