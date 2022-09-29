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Son dakika haber: Karısını tehdit eden şahıs ruhsatsız tabanca ve tüfekle gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Karısını tehdit eden şahıs ruhsatsız tabanca ve tüfekle gözaltına alındı

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da karısını tehdit ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından ruhsatsız tabanca ve tüfekle gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da karısını tehdit ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından ruhsatsız tabanca ve tüfekle gözaltına alındı.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bir kadın şahsın eşi tarafından tehdit edildiği ihbarında bulunması üzerine Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri harekete geçti. İsmi açıklanmayan şahsı ekipler beraberinde ruhsatsız tabanca, tüfek ve 14 adet mermi ile gözaltına aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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