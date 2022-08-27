Son dakika haberi! Kargo şirketi üzerinden uyuşturucu sevkiyatına operasyon: 316 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika haber: Kargo şirketi üzerinden uyuşturucu sevkiyatına operasyon: 316 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirildiİSTANBUL İstanbul'da ekipler, bir kargo şirketi üzerinden gerçekleştirilmek istenen uyuşturucu hap sevkiyatına operasyon düzenledi.

Kargo şirketi üzerinden uyuşturucu sevkiyatına operasyon: 316 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İSTANBUL İstanbul'da ekipler, bir kargo şirketi üzerinden gerçekleştirilmek istenen uyuşturucu hap sevkiyatına operasyon düzenledi. Operasyonda 316 bin 680 adet captagon olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de kargo şirketi üzerinden yurtdışına uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Kargo şirketine baskın düzenleyen polis ekipleri, narkotik köpeğinin yardımıyla 10 adet semavere zulalanmış vaziyette 316 bin 680 adet 'captagon' olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirdi. Öte yandan konu ile ilgili tahkikat devam ettiği öğrenildi.