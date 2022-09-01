Son dakika haber | Kardeşleri ayıran kaza güvenlik kamerasında

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonla, hafif ticarin çarpışması sonucu 2 kardeşin hayatını hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Ağustos'ta Kayseri-Niğde karayolu Başköy mevkii yakınlarında M.K.'nin (20) kullandığı 51 ACG 516 plakalı kamyon ile 38 D 5553 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise hafif ticari araçta bulunan Zeynep D. (8), Kevser D. (11), Emrullah D. (33), Hatice D. (30), S.D. (4) ve Adalet D.'yi (60) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan Zeynep D. ile Kevser D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Feci kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan, 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. - KAYSERİ