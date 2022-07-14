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Son dakika haber | Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde korkutan yangın

Son dakika haberine göre Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bulunan kamelyada bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bulunan kamelyada bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 703 sokak üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bulunan kamelyada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bahçeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Polis, olay yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası kamelyada büyük çapta zarar oluştu.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Sağlık Müdürlüğü İtfaiye Karaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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