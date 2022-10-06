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Son dakika haber | Karaman'da gençler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

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Son dakika haber | Karaman'da gençler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Karaman'da gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Yeşilada Mahallesi Şehit Metin Yiğittop Caddesi üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arsada karşılaşan M.Y.C. (21) ile A.D. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. bıçakla M.Y.C.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından olaya karışan A.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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