Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Karaman'da bıçakla üzerine saldıran husumetlisini silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Karaman'da bıçakla üzerine saldıran husumetlisini silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Karaman'da bıçakla üzerine saldıran husumetlisini tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Karaman'da bıçakla üzerine saldıran husumetlisini tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada bıçakla yaralanan şüpheli Hayrettin A. (58), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bu sabah erken saatlerde adliyeye sevk edilen Hayrettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olay, dün meydana gelmiş, Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta karşılaşan Zekeriya K. (67) ile Hayrettin A. arasında küfür meselesinden tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Zekeriya K. silahla, Hayrettin A. da bıçakla yaralanmıştı. Dehşete düşüren olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title