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Son dakika haber! Karacabey polisi hırsızlara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Karacabey polisi hırsızlara göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri tarafından, hırsızlık olaylarına karşı yürütülen çalışmalarda 6 kişi gözaltına alındı.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri tarafından, hırsızlık olaylarına karşı yürütülen çalışmalarda 6 kişi gözaltına alındı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, son zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarına karşı operasyon başlattı. İş yeri hırsızlığı, evden hırsızlık ve açıktan hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 kişi nefes kesen operasyon sonucunda polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden Bedirhan Y. (25), Murat Ö. (24) ve Serkan Ç. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.Y. (14), G.S. (15) ve M.K. (36) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Son dakika haber! Karacabey polisi hırsızlara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Karacabey, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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