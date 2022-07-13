Son dakika haberi... Karabük'te iki kardeş arasındaki miras kavgasında kan aktı Son dakika haberler... Karabük'te iki kardeş arasındaki miras kavgasında kan aktı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Muharrem Ç. isimli şahıs miras davası yüzünden tartıştığı ağabeyini göğsünden bıçakladı. Karabük'te iki kardeş arasındaki miras kavgasında kan aktı KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Muharrem Ç. isimli şahıs miras davası yüzünden tartıştığı ağabeyini göğsünden bıçakladı. Olay, Emek Mahallesi Sanayi Sokak'ta meydana geldi. Muharrem Ç. isimli şahıs ağabeyi Recep Ç. ile iddiaya göre miras davası yüzüne tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Muharrem Ç. yanında bulunan bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Ağabey kanlar içerisinde yere yığılırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - 3. Sayfa Safranbolu Karabük 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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