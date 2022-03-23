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Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı Karabük'te oto yedek parça deposunda çıkan yangın 5 saat sonra amamen kontrol altına alındı.

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

KARABÜK - Karabük'te oto yedek parça deposunda çıkan yangın 5 saat sonra amamen kontrol altına alındı.

5000 Evler, Bahçelievler Mahallesinde bir oto yedek parça deposunda saat 16.00 sıralarınd henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Çok sayıda itfaiye ekibinin katıldığı yangında soğutma çalışmaları yapılıyor. İş yeri çalışanları yangın nedeniyle maddi hasarın oluştuğu depoda sağlam kalan malzemeleri tespit ederek toplamaya başladı.

Yoğun dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde bekletilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılıyor. Yangının çıkış nedeni ekiplerin yapacağı incelemelerin ardından belli olacak.

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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