Son dakika haber | Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Malatya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı. Malatya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı. Kaza, Hekimhan-Arguvan karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Muhammet Ç. yönetimindeki 44 FZ 582 plakalı kamyonet ile Eray K. idaresindeki 44 AR 232 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Elif K., Zeynep Ç. ve Zekine Takmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Zekine Takmaz hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hekimhan Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.