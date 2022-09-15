Son dakika haber | Kahvehane cinayeti davasında mütalaa verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de Ali Bahri Gürcan'ın kendisine ait kahvehanede silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 kişinin yargılandığı davada mütalaa veren iddia makamı, cinayet sanığı Hüseyin Ö. hakkında haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Eskişehir'de Ali Bahri Gürcan'ın kendisine ait kahvehanede silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 kişinin yargılandığı davada mütalaa veren iddia makamı, cinayet sanığı Hüseyin Ö. hakkında haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak üzerinde kahvehane işleten Ali Bahri Gürcan(51), iddiaya göre iş yerine gelen Hüseyin Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle kahvehaneye gelen şahıs, üzerindeki tabancayı Gürcan'a doğru ateşleyerek olay yerinden kaçtı. Mermilerin vücuduna isabet etmesi üzerine ağır yaralanan Ali Bahri Gürcan, 112 Acil Servis ekiplerince sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan cinayet şüphelisi Hüseyin Ö. ve kendisine yardım ettiği iddia edilen Soner K. (35) ile İran uyruklu Behrouz M. (43) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucu Soner K. ile İran uyruklu Behrouz M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Hüseyin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Hüseyin Ö., başka bir suçtan hükümlü olan sanık Nihat G. ile tutuksuz sanıklar Zahid Enes G., Soner K. ve Behrouz M. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Cinayet sanığı hakkında haksız tahrik indirimi talep edildi

İddia makamı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada cinayet sanığı Hüseyin Ö. hakkında haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar Soner K., Nihat G. ve Behrouz M. hakkında ise 'suçluyu kayırmak' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR