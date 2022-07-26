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Son dakika haberi: Kahramanmaraş Valisi Coşkun: "Depremde olumsuz bir ihbar almadık"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Kahramanmaraş Valisi Coşkun: 'Depremde olumsuz bir ihbar almadık'

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında olumsuz bir ihbar alınmadığını duyurdu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında olumsuz bir ihbar alınmadığını duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4.4 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu. Deprem sonrasında açıklama yapan AFAD, gelişmelerin takip edildiğini belirtti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Coşkun, mesajında, "Geçmiş olsun Kahramanmaraş. Deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Saha taramaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

(Murat Sürücü - İHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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