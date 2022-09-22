Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda İ.K. ve S.D'yi gözaltına aldı. İş yeri ve araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 56.83 gram metamfetamin, 11 adet sentetik uyuşturucu hap, 51 adet sentetik ilaç ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen F.E. de gözaltına alındı. 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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