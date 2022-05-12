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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş şehir merkezi girişinde durdurulan S.A.'nın kullandığı otomobilde ve ikametinde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Hakkında, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan aranması bulunan S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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