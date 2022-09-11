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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Yusuflar Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilenirken evde maddi hasar oluştu. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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