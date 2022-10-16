Son dakika haber... - Kafedeki kavgada sandalyeler ve tekmeler havada uçuştu Sandalyelerin kırıldığı, uçan tekmelerin atıldığı kavgayı bir müşterinin istifini bozmadan izlemesi dikkat çekti Gaziantep'te bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

- Kafedeki kavgada sandalyeler ve tekmeler havada uçuştu

Sandalyelerin kırıldığı, uçan tekmelerin atıldığı kavgayı bir müşterinin istifini bozmadan izlemesi dikkat çekti

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sandalye ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı bir müşterinin istifini bozmadan bir süre izlemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, İbrahimli Mahallesi'nde bulunan Starbucks Aksu Şubesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin kullanıldığı olayda sandalyeler adeta havada uçuştu.

Kavga anı amatör kameraya yansırken, bir müşteri ise dikkat çekti. Kavga esnasında diğer müşteriler kafeyi terk etmeye çalışırken, bacak bacak üzerine atmış bir halde kavgayı izleyen kişinin bir süre istifini bozmadığı görüldü.

Kavga nedeniyle kafede maddi hasar oluştu.

(SD-SD-OK-Y)