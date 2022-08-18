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Son dakika haber | Kadın kılığına giren hırsız yine yakalandı, bu kez tutuklandı

Son dakika haber | Kadın kılığına giren hırsız yine yakalandı, bu kez tutuklandı

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Son dakika haber... İzmir'in Ödemiş ilçesinde tanınmamak için kadın elbisesi giyerek hırsızlık yapan ve aynı suçtan 20'den fazla suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli yine polis tarafından yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tanınmamak için kadın elbisesi giyerek hırsızlık yapan ve aynı suçtan 20'den fazla suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli yine polis tarafından yakalandı. Daha önce savcılık tarafından serbest bırakılan azılı suçlu, bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 Ağustos günü ilçede bulunan bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Evde yapılan çalışmalar ve olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu parmak izinden yola çıkan ekipler, hırsızlık olayını daha önce de tanınmamak için kadın kıyafeti giyerek ünlenen ve 20'den fazla hırsızlık suçu kaydı bulunan B.İ.'nin (18) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli kısa zaman sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.İ.'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tanınmamak için kadın kıyafeti giyiyordu

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen 20'den çok hırsızlık suçu kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, daha önce de kadın kıyafeti giyerek bir evde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.İ., çıkarıldığı nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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