Son dakika gündem: Kadıköy'deki silahlı çatışmaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler

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Son dakika gündem: Kadıköy'deki silahlı çatışmaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Ş.K. (21) ve Y.E.V. (21) bıçaklanarak yaralanmıştı. Bisikletiyle sokaktan geçen 18 yaşındaki S.Z. ise baş kısmından hafif yaralanmıştı. Polis ekipleri, çevrede gerçekleştirdikleri kontrollerde park halinde olan bir aracın lastiğinin üzerinde 1 adet tabanca, 1 kovan ve 2 fişek ele geçirdi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde kavgaya karıştığı tespit edilen E.C.A. (21) ile F.K. (35) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden F.K.'nin olayda kullandığı tabancayı bir inşaata attığını itiraf etmesi üzerine inşaatta yapılan aramalarda 1 tabanca ve 8 fişek daha ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

(Halit Arslan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Kadıköy 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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