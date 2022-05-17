Son dakika haber! Kadıköy Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu: 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kadıköy Belediyesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 224 şüpheliye yönelik "rüşvet" operasyonu başlatıldı. Zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa