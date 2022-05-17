Son dakika haber! Kadıköy Belediyesi'ne &quot;rüşvet&quot; operasyonu: 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kadıköy Belediyesi'ne "rüşvet" operasyonu: 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber! Kadıköy Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu: 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kadıköy Belediyesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 224 şüpheliye yönelik "rüşvet" operasyonu başlatıldı.

Kadıköy Belediyesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 224 şüpheliye yönelik "rüşvet" operasyonu başlatıldı. Zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title