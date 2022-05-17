Son dakika haber! Kadıköy Belediyesi'ne "rüşvet" operasyonu: 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kadıköy Belediyesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 224 şüpheliye yönelik "rüşvet" operasyonu başlatıldı.
Kadıköy Belediyesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 224 şüpheliye yönelik "rüşvet" operasyonu başlatıldı. Zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi. - İSTANBUL
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