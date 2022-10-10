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Son dakika haber | Kaçak tütün, sigara ve alkol operasyonunda 7 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Kaçak tütün, sigara ve alkol operasyonunda 7 kişi yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... DENİZLİ(İHA) – Denizli'de düzenlenen kaçak tütün ve sigara ile alkol operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de düzenlenen kaçak tütün ve sigara ile alkol operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yüzlerce kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

Denizli'de güvenlik güçleri tarafından 3 ile 9 Ekim 2022 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçu" çerçevesinde ayrıca 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda, 14 bin 680 paket kaçak makaron, 1.780 adet kaçak doldurulmuş makaron, 479 şişe kaçak alkol,2 bin adet kaçak sigara yapım malzemesi, 15 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 7 adet bandrol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 24 adet fişek ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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