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Son dakika haber... Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

Son dakika haberleri... Kayseri'de haberleşme kabloları çalan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de haberleşme kabloları çalan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocasinan ve Melikgazi ilçesinde çok sayıda enerji ve haberleşme kablosu hırsızlığı ve kurum ve kuruluşlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen JASAT Jandarma Dedektifleri kablo çalan şüphelilerin F.İ., H.S., T.A., Z.S. ve İ.Y. olduğunu tespit etti. Şahıslar ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan F.İ., H.S., T.A. ve Z.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Son dakika haber... Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

Son dakika haber... Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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