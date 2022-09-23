Son dakika haber... Kabil'de camide patlama 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Wazir Akbar Khan Camisinde cuma namazı çıkışı patlama meydana geldi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Wazir Akbar Khan Camisinde cuma namazı çıkışı patlama meydana geldi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de "Yeşil Bölge" olarak adlandırılan yerde bulunan Wazir Akbar Khan Camisinde cuma namazı sonrası patlama meydana geldi. Görgü tanıklarına göre patlama, onlarca kişinin camiden çıktığı sırada yaşandı. Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans sevk edildi. Bölge kordon altına alınırken, ölü ve yaralılar olabileceğinden endişe ediliyor. Resmi makamlardan ise henüz patlamaya dair açıklama yapılmadı. - KABİL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Afganistan Kabil 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber... Kabil'de camide patlama - Haberler

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