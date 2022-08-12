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Son dakika haber! Jeneratör hırsızları 600 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

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Son dakika haber! Jeneratör hırsızları 600 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

Son dakika habere göre Kırklareli'nde 2 jeneratörü çalan 3 şüpheli, 600 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı.

Kırklareli'nde 2 jeneratörü çalan 3 şüpheli, 600 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı kömürköy köyünde bir evden 2 2 jeneratör çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye giriş ve çıkış yapılabilen tüm ana ve tali yollar üzerindeki 30 noktadaki güvenlik kamerası, 10 noktadaki PTS kaydı ve 5 noktadaki KGYS kaydı olmak üzere toplam 600 saatlik kamera kaydını inceleyen Jandarma, hırsızlığın Tekirdağ İli Kapaklı İlçesinden gelen şahıslar tarafından işlendiğini tespit etti.

Ekiplerce Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlediği operasyonda F.A, A.D. ve E.T.'yi yakaladı. F.A.'nın 22, A.D.'nin 18, E.T.'nin ise 17 suç kaydının olduğu belirlendi.

Jeneratörler sahibine teslim edilirken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma Vize 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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