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Son dakika haber! Jandarmanın operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Son dakika haber! Jandarmanın operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah bulundurma ve tehdit suçlarından gözaltına alınan 6 kişiden 5'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah bulundurma ve tehdit suçlarından gözaltına alınan 6 kişiden 5'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün akşam saatlerinde yaşanan olayda Muhammet İ. adlı yabancı uyruklu 27 yaşındaki şahıs, E.K., E.İ., S.K., Y.K. ve E.Ç. adlı şahıslar tarafından ikamet ettiği İzmir'den zorla araca bindirilerek Turgutreis Mahallesi'ndeki M.Y.'ye ait oto yıkamacıya getirildi. Alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Ö.T. ve B.B. adlı 2 kişinin yerini öğrenmek için silah zoruyla Muhammet İ.'nin telefonunu elinden alan şahıslar, Muhammet İ.'yi tekme ve yumrukla darp etti. İhbar üzerine Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timi çalışma başlattı. Şüpheli şahısların iş yerinde ve aracında yapılan arama sonucunda 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet 7.65 mm fişek, 3 adet av fişeği ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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