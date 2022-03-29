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Son dakika haber! Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığının ihbar üzerine yaptığı baskında hem uyuşturucu madde hem de tarihi eser ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığının ihbar üzerine yaptığı baskında hem uyuşturucu madde hem de tarihi eser ele geçirildi.

Gelen ihbarın değerlendirilmesi üzerine jandarma belirlenen adrese baskın yaptı. Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Z.K., D.K. ve H.A. isimli şahıslara ait iş yeri, ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 9 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 13 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli ebatlarda sikke ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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