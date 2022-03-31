Son dakika haber... Jandarmanın operasyonlarında 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Haberler

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Son dakika haber... Jandarmanın operasyonlarında 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Jandarmanın operasyonlarında 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Jandarma birimleri tarafından farklı illerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Jandarma birimleri tarafından farklı illerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Ankara, Düzce, Kastamonu ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 adet tabanca, 5 kilo 500 gram eroin, 2 kilo metamfetamin, 3 kilo 500 gram skunk ve 707 gram kubar esrar ele geçirildi. - ANKARA

Son dakika haber... Jandarmanın operasyonlarında 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Son dakika haber... Jandarmanın operasyonlarında 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Son dakika haber... Jandarmanın operasyonlarında 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Ankara, Eroin, 3. Sayfa, Haberler

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