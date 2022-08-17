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Son dakika haber! Jandarmanın dikkati ormandan kaçak kesilen 3 ton tomruğu ortaya çıkardı

Son dakika haber! Jandarmanın dikkati ormandan kaçak kesilen 3 ton tomruğu ortaya çıkardı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika habere göre Denizi'nin Honaz ilçesinde jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde, ormandan kaçak kesim yapan bir şüpheli suçüstü yakalandı.

Denizi'nin Honaz ilçesinde jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde, ormandan kaçak kesim yapan bir şüpheli suçüstü yakalandı. Kestiği 3 ton tomruğu satmak için evinin önüne getiren şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde devriye atan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri olan (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesinde bulunan yüklü miktardaki tomruklardan şüphelenerek harekete geçti. Evin bahçesine gidip Hatice Ç. ile görüşen ekipler, tomrukların ormandan kesilerek çalındığını anladı. Orman İşletme Şefliğine haber veren jandarma ekipleri, tomrukları muhafaza altına aldı.

Toplam 3 ton tomruk çıktı

Olay yerine giden ekipler, araçlara kesilen tomrukları yükledi ve tomrukların yaklaşık 3 ton ağırlığında olduğunu belirledi. Bir süre duruma itiraz eden Hatice Ç. hakkında jandarma ekipleri hırsızlık suçundan işlem yaptı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Kocabaş Honaz 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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