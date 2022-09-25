Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Van'dan Antalya'ya uyuşturucu getiren 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Van'dan Antalya'ya uyuşturucu getiren 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilerek piyasaya sürüleceği yönünde ihbar aldı. İhbarın ardından M.Y. ve M.E., KOM, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Akçaalan Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 1 kilo 9 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Antalya Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Haberler

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